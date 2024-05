Życzenia imieninowe 2024! Pomysły na piękne, oryginalne i zabawne życzenia z okazji imienin! Czym są imieniny i skąd wziął się ten zwyczaj?

Czym są Imieniny?

Jak rozpoznać, kiedy obchodzimy imieniny?

Ciekawostki imieninowe:

Życzenia imieninowe

W Dniu Twojego Święta

Składam Ci życzenia

Aby się spełniły

Wszystkie Twe marzenia

Które są dla Ciebie

Jak słońce dla świata

Niech szczęśliwie płyną

Twe piękne Lata Marzeń, o które warto walczyć!

Radości, którymi warto się dzielić!

Przyjaciół z którymi warto być!

Nadziei, bez której nie da się żyć!

***

Wiązankę najpiękniejszych życzeń Imieninowych:

długich lat życia, szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszelkiej pomyślności

życzy,…

***

W tym Uroczystym Dniu z okazji Imienin

szczere i serdeczne życzenia:

długich lat życia przepełnionych zdrowiem i szczęściem.

Pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości.

Dni pełnych słońca i radości

oraz wszystkiego co najpiękniejsze

i najmilsze w życiu.

Życzy…

***

Imieniny – dzień radosny,

Pełen kwiatów, zapach wiosny,

Wszyscy złożyć chcą życzenia

Zdrowia, szczęścia, powodzenia.

Niech Ci słońce zawsze świeci

I niech czas radośnie leci!

Niech odejdą smutki, złości

I powróci czas radości!

Te życzenia, choć z daleka,

Płyną jak wzburzona rzeka

I choć skromnie ułożone,

są dla Ciebie przeznaczone!

***

Jak masz na imię ja dobrze wiem

więc dziś życzenia imieninowe złożyć Ci chcę,

mnóstwo radości, słodkiej miłości,

pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

***

Każdego roku o tej samej porze

Każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

Życzę Ci szczęścia, dużo radości,

To, czego pragniesz, by się spełniło,

A to, co kochasz, by Twoim było!

***

W dniu Twojego Święta gorące życzenia imieninowe,

wielu wspaniałych chwil, uśmiechu i powodzenia,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.

***

Dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, jasnej duszy,

i niech wszystkie żale głuszy.

***

Każdego roku o tej samej porze,

każdy Ci życzy co tylko może.

Ja korzystając z tej sposobności,

życzę Ci szczęścia, zdrowia, radości.

To o czym marzysz by się spełniło,

a to co kochasz by Twoje było.

***

Niech ten radosny dzień.

Na zawsze Twe troski,

Odsunie w cień.

I niech się śmieje do Ciebie świat,

Blaskiem szczęście i długich lat.

***

Z okazji imienin życzę Ci,

aby udało Ci się wszystko, co zaplanowałeś,

żeby nie opuszczała Cię wytrwałość w dążeniu do celu

i pogoda ducha na co dzien.

***

Z okazji imienin już pewnie dostałeś życzenia …

wszystkiego najlepszego od innych

– ja wiec życzę Ci tego samego ale… 2 * więcej!

***

Samych szczęśliwych dni,

a czego tylko pragniesz by życie dało ci.

***

W dniu imienin dużo szczęścia, radości,

uśmiechu, mnóstwo wiary, wytrwałości, siły,

samych przyjemnych i spokojnych dni

życzy

***

Twoje imię w kalendarzu,

To jest Twój szczęśliwy dzień,

Poczta kwiatów w korytarzu,

Już za chwilę spotka Cię!

Życzeń pęki weź do serca,

I uśmiechaj często się…

Smutków niech Ci nikt nie wkręca,

Dziś są imieniny Twe!

***

Dzień… święto Twoje,

Więc przyjmij moje imieninowe życzenia.

To o czym marzysz by się spełniło,

To czego pragniesz by Twoim było.

A do tego 100 lat i róże,

Przesyła Ci… w mundurze.

***

W każdej chwili, zawsze, wszędzie

Niech Ci w życiu dobrze będzie!

Niech Cię dobry los obdarzy

Wszystkim, o czym tylko marzysz!

***

Dziś imienin Twych się zbliża,

Więc życzenia kreślę Ci,

By się wszystko Ci spełniło,

O czym marzysz, o czym śnisz,

By pogodne miała sny –

Zgłębi serca życzę Ci!

***

Z okazji imienin, życzę Ci tego,

co się szczęściem zowie,

wszystkiego najlepszego,

o czym głowa pomyśli a czego dusza zapragnie,

krótko mówiąc – wszystkiego po trosze!

***

Życzę Ci pięknych dni,

pięknych chwil,

cudownych pragnień,

gwiazd w Twoich rękach

i perełek w snach…

***

Na imieninowy upominek

nie chcę mówić wielu słów,

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

niechaj w życiu Twoim gości!

***

Odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany,

które z pozoru wydają się trudne,

a później wprost wymarzone,

realizacji planów i nowych marzeń

i kolejnych natchnień

– jak fal, które pchają statek do przodu.

***

Żyj tak aby każdy kolejny dzień

był niesamowity i wyjątkowy.

Wypełniaj każdą chwilę tak

aby potem wspominać ja z radością.

Czerp energię ze słońca,

kapiącego deszczu i uśmiechu innych.

Szukaj w sobie siły,

entuzjazmu i namiętności.

Żyj najpiękniej jak umiesz.

Po swojemu. Spełniaj się.

***

Życzenia Imieninowe dla Ciebie:

Nie zerkaj za siebie,

Idź śmiało przez życie,

Podkochuj się skrycie,

Kontroluj swe żądze,

Zarabiaj pieniądze,

Lekceważ pętaków,

Unikaj cwaniaków,

Przepisów przestrzegaj,

Na sobie polegaj,

Lecz przede wszystkim

Pokaż im wszystkim!

***

W dniu Twoich imienin zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów życzy…

***

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.