Życzenia z okazji 18 urodzin! Śmieszne, zabawne, krótkie i oryginalne! Sprawdź, jakie życzenia złożyć solenizantowi z okazji osiemnastki! Alicja Kozioł

Osiemnaste urodziny są idealną okazją do świętowania, wręczania prezentów, a także do składania życzeń! Życzenia składamy solenizantowi, aby poczuł się wyjątkowo, widział, że o nim pamiętamy i myślimy. Jest to przede wszystkim bardzo osobiste podejście do sytuacji, a jubilat z pewnością poczuje się doceniony słysząc jakie życzenia, wierszyki dla niego przygotowaliśmy. Poniżej przykładowe wierszyki i życzenia, znaleźć można zarówno te krótkie i zabawne, jak i te dłuższe bardziej od serca!