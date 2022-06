Życzenia imieninowe 2022! Pomysły na piękne, oryginalne i zabawne życzenia z okazji imienin! Czym są imieniny i skąd wziął się ten zwyczaj?

*** Niech smutek zniknie w górskim potoku. By radość kwitła jak róża co roku. By na Twej twarzy promyczek słońca, nigdy nie zniknął i trwał do końca. By najpiękniejsze chwile w Twoim życiu trwały wiecznie. *** Wszystko co było Twoim marzeniem, co jest i będzie w przyszłości, Niech nie uleci z cichym westchnieniem lecz niech się spełni w całości... ***

Pixabay