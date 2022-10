Limanowa. Miasto wybuduje osiem budynków mieszkalnych pod wynajem. Mieszkań ma być ponad sto

Wybudują ponad sto mieszkań w Limanowej

Samorząd inwestuje w budowę mieszkań komunalnych. Dzięki środkom z programu Funduszu Dopłat uda się praktycznie w całości (80 proc.) sfinansować inwestycję, która ma służyć zaspokojeniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

- W mieście stale rośnie zapotrzebowanie na mieszkania, widzimy to po wnioskach, także te mieszkania budowane przez prywatnych deweloperów są wynajmowane w stu procentach - mówi "Gazecie Krakowskiej" Wacław Zoń, zastępca burmistrza Limanowej.

W tym przypadku mieszkania będą udostępniane na wynajem z czynszem regulowanym przez miasto bez możliwości dojścia do własności do czasu zakończenia okresu trwałości projektu, który ma trwać 15 lat. Miasto Limanowa rozpisało przetarg, oferty można było składać do 21 października. Czy uda się wyłonić wykonawcę, okaże się za klika dni. Wykonawca będzie miał 24 miesiące od dnia podpisania umowy na wykonanie inwestycji.