„Zaświaty, czyli czy pies ma duszę?” Limanowski Teatr Co się stało?! na Jesiennym Festiwalu Teatralnym

Tradycją Jesiennego Festiwalu Teatralnego jest to, że oprócz spektakli zawodowych teatrów na imprezie prezentowane są również dokonania amatorskich zespołów jak Teatr Robotniczy im. Bolesława Barbackiego czy Teatr NSA (oba z Nowego Sącza). Tym razem organizatorzy zaprosili do udziału również limanowski Teatr Co się stało?!

Sztuka Jerzego Andrzeja Masłowskiego „Zaświaty, czyli pies ma duszę” była kolejnym z wystawianych w Starym Sączu spektakli wyreżyserowanych przez Janusza Michalika (on też opracował go muzycznie). W obsadzie wystąpili: Aleksandra Starzyk, Kinga Jaromin, Zuzanna Majeran, Jakub Moskal oraz Misiek – bardzo grzeczny pies.