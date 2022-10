Tymbark. Rynek doczeka się rewitalizacji? Mieszkańcy czekają na pełne zieleni centrum, które stanie się wizytówką gminy

Najprawdopodobniej trzeci już przetarg na rewitalizację rynku w Tymbarku przyniesie zamierzony efekt, bowiem spośród czterech ofert jedna mieści się w kosztorysie gminy, który po aktualizacji opiewa na 1,5 mln zł. Wcześniej samorząd chciał przeznaczyć na to ponad pół miliona złotych. Firma z MK BUD z Łososiny Dolnej zaproponowała 1 mln 488 tys. zł. W ciągu miesiąca ma dojść do podpisania umowy.

Rynek w Tymbarku będzie zielony

Rewitalizacja rynku ma zamienić betonozę w atrakcyjne, pełne zieli miejsce do wypoczynku. Władze gminy w ten sposób chcą ożywić to miejsce. Wizualizacje wyglądają obiecująco i budzą nadzieję, że to miejsce stanie się atrakcją regionu.