Gmina Jodłownik. Dzieci i młodzież z popegeerowskich rodzin dostały sprzęt komputerowy

Jedną z małopolskich gmin, która ubiegała się o środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich, był Jodłownik. I to właśnie uczniom z tej gminy wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał dzisiaj wraz z wójtem Pawłem Stawarzem laptopy, komputery i tablety. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczyrzycu.

Żyjemy w czasach, gdy laptop i dostęp do Internetu to swego rodzaju okno na świat. Mocno widać to było podczas pandemii. Polski rząd podejmuje szereg działań, aby eliminować nierówności w rozwoju cyfrowym i wyrównywać szanse obszarów popegeerowskich. Beneficjentami programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” są bezpośrednio uczniowie, do których trafiają komputery, laptopy i tablety. Wszystko po to, by dać im narzędzia umożliwiające rozwijanie skrzydeł – zaznacza wojewoda małopolski Łukasz Kmita.