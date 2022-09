XIV Zlot Zabytkowych Pojazdów w Kasinie Wielkiej i w Nowym Sączu. Tyle perełek motoryzacji w jednym miejscu

Znawców i miłośników starych aut i motocykli, motoryzacyjnych majsterkowiczów, producentów części do pojazdów retro, zapraszamy do udziału w „XIV Zlocie Zabytkowych Pojazdów”, który odbędzie się w dniach 17-18 września 2022 r. Jest to wyjątkowe wydarzenie motoryzacyjne realizowane przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu we współpracy z Małopolskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Stowarzyszeniem Miłośników Pojazdów Zabytkowych GALICYA. W programie zaplanowano m.in. ekspozycje pojazdów na terenie Miasteczka Galicyjskiego, paradę ulicami Nowego Sącza oraz rajd indywidualny.

Imprezie towarzyszyć będą konkursy sprawnościowe i tematyczne dla uczestników Zlotu i publiczności.

- W tym roku pierwszy dzień zlotu postanowiliśmy załogom nieco urozmaicić i zorganizować rajd. Wyjedziemy z Miasteczka Galicyjskiego, każda drużyna będzie miała określony czas wyjazdu. Będziemy jechać oczywiście zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Pojedziemy do Kasina Ski and Bike Park w Kasinie Wielkiej. Załogi będą mogły trochę ze sobą rywalizować, będzie to forma zabawy dla załóg – mówił pomysłodawca rajdu, Marek Limanówka ze Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych „Galicya”.