Tymbark. Trwa przetarg na budowę nowego parkingu. Jest szansa, że powstanie w tym roku Tatiana Biela

Inwestycja ma zostać zrealizowana w ciągu dziewięciu tygodni od podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w przetargu arch. polska press

W Tymbarku powstanie parking na 20 miejsc. Władze gminy rozpisały przetarg na to zadanie i czekają na oferty do 7 września. - Będzie się on znajdował między blokami mieszkalnymi i szkołą - zapowiada wójt Paweł Ptaszek. Liczy również, że szybko uda się wyłonić wykonawcę inwestycji, którą planują zakończyć jeszcze w tym roku.