Trasy spacerowe do 34 km od Limanowej. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 24 - 25 września

Spacerem z Limanowej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Limanowej, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 17 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 217 m

Suma podejść: 448 m

Suma zejść: 463 m

XRUN poleca trasę spacerowiczom z Limanowej

Trasa jest bardzo urozmaicona. Mimo 17 km długości zawiera w sobie całą kwintesencję biegów górskich. Nawierzchnia również jest zróżnicowana - od utwardzonych dróg leśnych po wąskie ścieżki z luźnymi kamieniami.

🌳 Trasa spacerowa: Gorce i Beskid Wyspowy dla biegaczy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 40,79 km

Czas trwania spaceru: 7 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 721 m

Suma podejść: 1 885 m

Suma zejść: 1 890 m