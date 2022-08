Termy Gorce w Porębie Wielkiej cieszą się popularnością. Mieszkańcy regionu chętnie korzystają z atrakcji i chwalą się zdjęciami Redakcja Limanowa

Termy Gorce w Porębie Wielkiej to oaza dla ducha i ciała. Korzystają z nich m.in. mieszkańcy regionu limanowskiego i okolicy. To najbliżej położone baseny termalne, dosłownie rzut beretem z Limanowej. Jest tam Strefa Relaksu z basenem termalnym, jacuzzi wewnętrznymi oraz zewnętrznymi, sauną infrared oraz sauną fińską, a także grotą solną z tężnią solankową. Dodatkowo, uruchomiona została Strefa Odnowy z ofertą z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masaży, inhalacji, oraz zabiegów z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń do rehabilitacji. Zobacz zdjęcia internautów, którzy spędzali tam czas.