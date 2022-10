Szpital Powiatowy w Limanowej z certyfikatem „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”

Organizatorem programu jest powołana w 2021 roku Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której celem jest zwiększanie poziomu bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu. Do programu zgłosiły się 63 jednostki z całej Polski.

- Certyfikat jest potwierdzeniem, że dbamy o to, by środowisko pracy naszego personelu medycznego oraz miejsce pobytu naszych pacjentów było bezpieczne. Prowadzimy rejestr zranień i zakłuć, posiadamy odpowiednie procedury, prowadzimy wewnętrzne szkolenia w tym zakresie. To wszystko po to, by nasi pracownicy czuli się bezpiecznie. To z kolei przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów podczas hospitalizacji – zaznacza Marcin Radzięta, dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej.