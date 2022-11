Spacer do 34 km od Limanowej. Urokliwe ścieżki na weekend 12 - 13 listopada

Wycieczki ze spacerem z Limanowej

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 34 km od Limanowej, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,16 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 767 m

Suma podejść: 1 045 m

Suma zejść: 1 019 m

Yrpen poleca trasę spacerowiczom z Limanowej

Start i meta na parkingu przy stoku narciarskim. Można pobiegać, można pospacerować.

Nawiguj

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,22 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 588 m

Suma podejść: 991 m

Suma zejść: 1 009 m