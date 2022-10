Ścieżki nordic walking do 34 km od Limanowej. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 8 - 9 października

Ścieżki nordic walking z Limanowej

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 trasy nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Limanowej. Sprawdź, czy trasa polecana przez kogoś innego jest dobra również dla Ciebie.

Przed marszem upewnij się, jaka będzie pogoda w Limanowej.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: XRUN Ciecień 27.08.2017

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 20,62 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 419 m

Suma podejść: 1 413 m

Suma zejść: 1 416 m

Amatorom nordic walking z Limanowej trasę poleca XRUN

Ciecień XRUN - to tutaj poznacie swoje wszystkie słabości.

Na pierwszych kilometrach czekają na Was dwa potężne podbiegi. Jeżeli ktoś nie "zaciągnie hamulca ręcznego" może go to drogo kosztować w dalszej części biegu.