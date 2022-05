Rowerem do 34 km od Limanowej. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rozważasz wycieczkę rowerową w okolicy Limanowej? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 14 - 15 maja mamy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Limanowej. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w okolicy Limanowej warto wybrać w weekend 14 - 15 maja.

Wycieczki rowerowe z Limanowej We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Limanowej, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Limanowej ma być 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 15 maja w Limanowej ma być 21°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem wkoło Pienin Stopień trudności: 1.0

Dystans: 43,56 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 43 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 447 m

Suma zjazdów: 341 m Trasę dla rowerzystów z Limanowej poleca Lukpecyn Przepiękne widoki zapierające dech w piersiach na jeden z najbardziej malowniczych Beskidów.

Planowaliśmy wyruszyć na rowerach z Krościenka nad Dunajcem, jednakże z powodu zakorkowanej drogi porzuciliśmy samochód 3,5 km przed Krościenkiem i przesiedliśmy się na rowery. Dopiero gdy zjeżdżaliśmy z głównej drogi przypomniałem sobie o Traseo i włączyłem GPS, który i tak po 12km odmówił dalszej współpracy. Akurat działał na najtrudniejszym kondycyjnie odcinku. Dwa podjazdy pierwszy do Grywałdu i drugi do Hałuszowej. Suma przewyższeń to trochę ponad 400m. Potem już tylko z górki i po płaskim.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Dunajca i wokół Jez. Czorsztyńskiego. Stopień trudności: 3.0

Dystans: 62,71 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 299 m

Suma podjazdów: 1 402 m

Suma zjazdów: 1 426 m Trasę dla rowerzystów z Limanowej poleca Lemur36

W drugim dniu pobytu w Pieninach pojechaliśmy w trasę wzdłuż Dunajca i dookoła Jez. Czorsztyńskiego. Podczas podróży towarzyszyły nam niesamowite widoki i piękno przyrody. Do pełni szczęścia zabrakło więcej ścieżek rowerowych, albo chociażby poboczy na drogach, co umożliwiłoby bezpieczniejsze poruszanie się po tych przepięknych terenach.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,75 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 174 m

Suma podjazdów: 612 m

Suma zjazdów: 599 m Trasę dla rowerzystów z Limanowej poleca Lemur36

Jezioro Czorsztyńskie – zaporowy zbiornik wodny na Dunajcu, w Kotlinie Nowotarskiej, pomiędzy Pieninami a Gorcami.

Trzy lata temu miałem przyjemność objechać ten malowniczo położony zbiornik, jednakże jazda głównymi drogami bez poboczy, przy bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego pozostawiły mały niesmak...

I nagle dowiaduję się, że jest prawie ukończona nowa inwestycja, 30-kilometrowa ścieżka rowerowa wokół jeziora pomiędzy Niedzicą a Czorsztynem.

Nie pozostało nic innego jak przejechać się po tym cudzie :)

Przybyłem, zobaczyłem i przejechałem... i jakie moje wrażenia?

Fantastyczna, bajeczna trasa! I chociaż prace wykończeniowe jeszcze trwają, to bardzo mili i sympatyczni pracownicy nie traktują cyklistów jak intruzów!

Aby zatoczyć pełną pętlę wokół jeziora, trasę rozpocząłem w Niedzicy i dalej przez Sromowce Wyżne, główną drogą asfaltową dojechałem do Czorsztyna, a dalej..., to już czysta przyjemność! :D

Polecam!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Limanowej

🚲 Trasa rowerowa: Szczawnica - Przehyba - Skrudzina - Przehyba - Szczawnica Stopień trudności: 3.0

Dystans: 37,26 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 764 m

Suma podjazdów: 2 711 m

Suma zjazdów: 2 717 m RowerowePodhale poleca trasę rowerzystom z Limanowej

Pasmo Radziejowej poprzecinane jest siecią leśnych dróg stokowych, którymi bardzo wygodnie można podjechać na najwyższe wzniesienia. Oprócz szerokich szutrówek i dróg asfaltowych można także odnaleźć tutaj całkiem niezłe smaczki enduro. Podczas wypadu udało się nam zaliczyć jeden z piękniejszych zjazdów w tym rejonie (szlak żółty połączony z tzw. Secret FR trail). Niczego sobie były także zmagania na asfaltowym podjeździe ze Skrudziny z powrotem na Przehybę. Podczas powrotu do Szczawnicy chcieliśmy zjechać szlakiem zielonym, ale w obliczu nadchodzącej kolejnej burzy oraz mocnego zarośnięcia światła szlaku musieliśmy temat przełożyć na kiedy indziej. Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pieniny 2015 --- 30.08.2015 Stopień trudności: 3.0

Dystans: 72,69 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 845 m

Suma podjazdów: 2 632 m

Suma zjazdów: 2 611 m Rowerzystom z Limanowej trasę poleca Arturroo1983

Moja trasa rowerowa po Pieninach prowadziła z Pola Kempingowego Polana Sosny, przez Przełom Dunajca do centrum Szczawnicy później Szlakiem Niebieskim skierowałem się na Sewerynówkę tutaj zaczyna się ostry podjazd pod górę, przy Kapliczce skręciłem w prawo, jechałem dalej Niebieskim Szlakiem aż do Schroniska PTTK Hali Przehyba. Dalej Szlakiem Czerwonym jechałem przez Wielką Przehybe, Złomisty Wierch, Mała Radziejowa, Radziejowa, Wielki Rogacz, Mały Rogacz. Szlakiem Czerwonym Zjechałem do miejscowości Jaworki i jechałem drogą do Szczawnicy i wróciłem Przełomem Dunajca na Pole Namiotowe w Niedzicy. Trasę pokonałem w palącym upale było ponad 30 Stopni. Długość trasy: 72.73 km

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Niedaleko pada jabłko od jabłoni