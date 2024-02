Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Limanowej?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w styczniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Limanowej najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zwierzęta umierały w sklepach zoologicznych na terenie Limanowej i Nowego Sącza. Właściciela znowu czeka więzienie. To już drugi wyrok”?

Przegląd stycznia 2024 w Limanowej: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zwierzęta umierały w sklepach zoologicznych na terenie Limanowej i Nowego Sącza. Właściciela znowu czeka więzienie. To już drugi wyrok Współwłaściciel sklepu zoologicznego w Limanowej, w którym znaleziono martwe zwierzęta oraz wiele w stanie agonalnym usłyszał wyrok. Sąd Rejonowy w Limanowej skazał Mariusza S. na dziesięć miesięcy więzienia. Wcześniej ten sam mężczyzna został skazany na osiem miesięcy bezwzględnego więzienia za znęcanie się nad zwierzętami w sklepie zoologicznym w Nowym Sączu. Oba wyroki nie są prawomocne. 📢 Tak wyglądały studniówki w czasach PRL. Inna moda, inny styl. Zamiast wieczorowych sukni granatowe spódnice i białe bluzki. Zdjęcia Styczeń to dla absolwentów szkół średnich bardzo wyjątkowy czas. I to nie ze względu na zbliżające się ferie zimowe czy koniec półrocza, ale przede wszystkim ze względu na rozpoczynające się studniówki. Dzisiaj studniówka kojarzy nam się z eleganckim balem. Długie balowe suknie, fryzury, niecodzienne makijaże i garnitury to dress code, który przeważa na każdej studniówce. Ten znacznie odbiega od tego sprzed kilkudziesięciu lat. Jak studniówki wyglądały w czasach PRL? Z pewnością różniły się od tych dzisiejszych. Zobaczcie sami archiwalne zdjęcia!

📢 WOŚP gra w Nowym Sączu, ale też w całym regionie. Na ulicach można spotkać wolontariuszy z puszkami i czerwonymi serduszkami Od rana na ulicach Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy-Zdroju, Limanowej, Mszany Dolnej, ale także mniejszych miejscowości całego Subregionu Sądeckiego można spotkać wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku ogólnopolska zbiórka prowadzona jest pod hasłem „Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych”.

Prasówka luty Limanowa: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Limanowej. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezapomniana studniówka uczniów limanowskiego "Ekonoma". W pierwszej parze poloneza tańczył starostwa powiatu Maturzyści z Zespołu Szkół Nr 1 w Limanowej, czyli popularnego "Ekonoma" za sobą mają bal studniówkowy. Wydarzenie na długo zapadnie im w pamięci,. Tym bardziej, że gościem honorowym ich studniówki był Mieczysław Uryga, starosta powiatu limanowskiego. Zatańczył z młodzieżą poloneza.

📢 „Ferie na MAXXa” na stoku Kasina Ski. Będzie jazda na nartach, darmowa pizza, konkursy z nagrodami i impreza z DJ-em Stacja radiowa RMF MAXX odwiedza najpopularniejsze polskie stoki narciarskie, skąd nadaje program na żywo. W sobotę, 27 stycznia, radiową ekipę z „Ferie na MAXXa” spotkać będzie można na stoku Kasina Ski w Kasinie Wielkiej. Na turystów i mieszkańców czekać będzie mnóstwo atrakcji. 📢 Ile pieniędzy dać do koperty dla księdza po kolędzie? Takie kwoty Małopolanie wkładają do kopert! Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty.

📢 Seicento z wypadku z Beatą Szydło z 2017 roku wystawione na licytację WOŚP 2024 Nie poznalibyście tego samochodu. Był wrakiem po zderzeniu z jednym z samochodów z kolumny, którą w 2017 roku jechała przez Oświęcim ówczesna premier Beata Szydło. Po odnowieniu seicento wystawione przez Sebastiana Kościelnika na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w 2024 roku wygląda jak nowe. Już teraz (21 stycznia 2024 ) cena wywoławcza to 100 tys. złotych. Poza wypadkiem z tym samochodem związana jest jeszcze jedna historia - również mało przyjemna jak samo zderzenie sprzed lat - w styczniu 2024 roku do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie przywłaszczenie pieniędzy przez Rafała B. Mężczyzna zorganizował internetową zbiórkę na zakup fiata seicento dla Sebastiana Kościelnika. Zapewniał, że zebrane pieniądze zostaną przekazane w całości kierowcy seicento. Ostatecznie Rafał B. zebranych 139 tys. zł nigdy nie przekazał. A oszukanych darczyńców jest prawie 9 tysięcy.

📢 Żołnierze 114. Batalionu Lekkiej Piechoty z Limanowej szkolili się w Ptaszkowej. Batalion to część 11. Małopolskiej Brygady WOT Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej stało się poligonem, na którym swoje umiejętności podnosili żołnierze 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a dokładniej wchodzącego w skład brygady 114. Batalionu Lekkiej Piechoty z Limanowej. Żołnierze pod okiem instruktorów doskonalili umiejętności poruszania się na nartach. 📢 Życzenia na Dzień Babci 21 stycznia 2024. Najpiękniejsze kartki z życzeniami - gotowe do pobrania i wysłania! 21 i 22 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Babci i Dzień Dziadka. Kartki z życzeniami to świetny sposób by sprawić przyjemność najbliższej osobie. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. U nas znajdziecie piękne propozycje kartek z życzeniami dla Babci. Nie zapomnijcie złożyć najserdeczniejszych życzeń.

📢 Nocny wypadek w Mszanie Dolnej. W Łostówce zderzył się tir z osobówką. Dwie osoby trafiły do szpitala. Utrudnienia trwały kilka godzin Nocny wypadek w Łostówce w gminie Mszana Dolna. W czwartek 18 stycznia w nocy na ośnieżonej drodze doszło do czołowego zderzenia tira i samochodu osobowego. Dwie osoby zostały zabrane do szpitala na dalsze badania, ich stan nie zagrażał życiu. Droga powiatowa była przez jakiś czas zablokowana. 📢 GDDKiA ma gotową ekspertyzę osuwiska na DK28 w Kasinie Wielkiej. Teraz czekają na decyzję nadzoru budowlanego, aby ogłosić przetarg Gotowa ekspertyza dotycząca osuwiska, które w zeszłym roku uaktywniło się na odcinku drogi krajowej nr 28 w Kasinie Wielkiej została przekazana Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. GDDKiA liczy, że prace przy czynnym osuwisku uda się rozpocząć na wiosnę.

📢 Niezwykły pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego duchownego, brata niepełnosprawnych. Na cmentarzu zapłonęły nawet race Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim. 📢 Ależ zimowa magia! Mroźna Kamionna w Beskidzie Wyspowym zachwyca Zima sprzyja górskim wędrówkom – zwłaszcza w niższe partie. Idealny ku temu wydaje się Beskid Wyspowy ze swoimi różnorodnymi szczytami. Wyjątkowymi zdjęciami z wejścia na Kamionną pochwalił się Krystian Jaworz.

📢 Najstarsza mieszkanka gminy Mszana Dolna obchodziła 103. urodziny. Władysława Nawara cieszy się dobrym zdrowiem Władysława Nawara z Kasinki Małej – Zagródca ma 103 lata. To najstarsza mieszkanka gminy Mszana Dolna, która mimo sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem i może liczyć na wspaniałą rodzinę. 📢 Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka- Nowy Sącz trwa. Duże postępy widać w Rabce Zdrój i na odcinku w kierunku Mszany Dolnej Na zachodniej części linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz prace prowadzone są na dwóch odcinkach. Pomiędzy Chabówką a Rabką Zaryte trwają już od wiosny, a od Rabki Zaryte do Mszany Dolnej rozpoczęły się dopiero końcem roku 2023. Efekty można już podziwiać, bo w wielu miejscach dużo się dzieje. Modernizacja linii kolejowej za kilka lat pozwoli na ekologiczną i szybką podróż ze wspomnianych miejscowości do m.in. do Krakowa.

📢 Ruina po domu wczasowym i hali sportowej już nie straszy mieszkańców Limanowej. Będzie hipermarket niemieckiej sieci? Jeszcze w sierpniu 2022 roku odwiedziliśmy dawny budynek Ośrodka Wczasowo-Sportowego wraz z okazałą halą sportową znajdujące się przy ul. Zygmunta Augusta w Limanowej. Obiekty straszyły wówczas fatalnym stanem technicznym, a w naszym tekście zastanawialiśmy się czy aby przypadkiem nie jest to jakaś oferta dla… fanów urbexu, czyli ludzi zaglądających do opuszczonych budynków, gdzie czas się zatrzymał. Rok później miejsce to zmieniło się nie do poznania. Prywatny inwestor planuje na tym terenie własną inwestycję. 📢 Najnowsza atrakcja Beskidu Wyspowego oficjalnie otwarta. Co można zobaczyć z wieży widokowej na górze Kamionna? Góra Kamionna znajdująca się w paśmie Beskidu Wyspowego łączy dwa powiaty: limanowski i bocheński. To właśnie na jej szczycie powstała 29-metrowa wieża widokowa, z której przy sprzyjających warunkach można podziwiać nawet Tatry. Inwestycja kosztowała 1,6 mln zł i właśnie została oficjalnie oddana do użytku.

📢 Niesamowita impreza w Energy2000 w Przytkowicach. Szampan lał się strumieniami. Mamy zdjęcia z imprezy! To była wyjątkowa impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Zabawie w sylwestrową noc towarzyszyły pokazy pirotechniki. Nie mogło zabraknąć niespodzianek dla klubowiczów, którzy obdarowani zostali “energicznymi” gadżetami. W czasie tej wyjątkowej imprezy każdy znalazł coś dla siebie. Goście bawili się w trzech salach, w trzech różnych klimatach muzycznych. Zobacz, co tam się działo.

