Pogoda na tydzień w Limanowej - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni od 2.09. Jakie będą temperatury?

Pogoda na tydzień w Limanowej: piątek, 2.09

W ciągu dnia w piątek w Limanowej w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 19°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 9°C.

Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Limanowej w piątek wynosić będzie 8%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Limanowej, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 8°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie wschodni.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Pogoda na tydzień w Limanowej w piątek:

przewaga chmur. maks. temp. 18 do 20 °c, min. temp. 8 do 10 °c.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 2.09.2022: