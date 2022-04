Nordic walking do 34 km od Limanowej. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 23 - 24 kwietnia Newsroom 360

Poznaj najbliższą okolicę - trasy w promieniu 34 km od Limanowej gettyimages.com/PIKSEL

Rozglądasz się za nowymi ścieżkami nordic walking niedaleko Limanowej? We współpracy z Traseo mamy dla Ciebie kilka pomysłów na najbliższy tydzień (od 23 kwietnia). Jeżeli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Limanowej na nordic walking. W tym tygodniu znaleźliśmy trasy w odległości do 34 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.