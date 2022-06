Najpiękniejsze życzenia z okazji urodzin. Zabawne i oryginalne życzenia urodzinowe, które możesz wysłać w wiadomości lub złożyć osobiście!

Pomysły na prezent z okazji urodzin

Tradycje związane z obchodzeniem urodzin

Życzenia z okazji urodzin:

Dziś są Twoje URODZINY

tak więc nie rób smutnej miny!

To dzień piękny i wspaniały,

szczęściem przepełniony cały.

Tak więc życzę Tobie szczerze:

powodzenia w całej Twej karierze!

Oprócz tego dużo zdrowia,

wytrwałości…oraz kasy mrowia!

***

Szczęście jest ulotne...

Pojawia się, błyśnie i gaśnie.

Życzę Ci, aby zaświeciło dla Ciebie

i pozostało na zawsze.

***

W dniu urodzin Twych kochana,

życzę szczęścia pod dostatkiem.

Aby troski i kłopoty,

odpłynęły gdzieś ukradkiem.

Słońce niech Ci zawsze świeci,

a na twarzy uśmiech gości.

I by nigdy Ci nie brakło

marzeń, wiary i miłości.

***

Dużo zdrowia i miłości,

moc uśmiechu i słodkości,

mało smutku, trudów, łez,

niech się spełni to, co chcesz!

***

Z okazji Twego święta życzę Ci kolejnych dni,

miesięcy i lat pełnych miłości i radości,

ciągłego uśmiechu na twarzy, jak również tego,

abyś potrafił się cieszyć życiem

w każdym jego momencie.

***

Mało się ucz, lecz dużo śmiej,

gdy pała grozi, to z lekcji wiej,

na chłopców nie zerkaj,

wszystkich wykiwaj,

radosną miej minę

i życia używaj.

***

Dla Ciebie wszystkie cuda tego świata...

Dla Ciebie ciepło słonecznego lata

Dla Ciebie gwiazdki, co błyszczą na niebie

Dla Ciebie nutki w ptaszków śpiewie

Dla Ciebie kwiatki kolorowe

I marzenia deserowe...

Dla Ciebie wszystko co zapragnie dusza

Bo jesteś Aniołkiem, który wciąż do radości nas zmusza!

***

Snów sadem pachnących,

myśli lekkich jak motyle,

i uśmiechu w głębi duszy

na przekór pokręconemu światu...

***

Hmm... jakie mam złożyć Ci życzenia

by warte były Twego westchnienia.

Sukcesów w życiu, ciepła w miłości,

dużo uśmiechu, wiele radości.

Niech ten wyjątkowy w roku dzień

odsunie na zawsze Twe troski w cień.

***

Z okazji urodzin, które są raz w roku,

Niechaj będą szczęśliwe i pełne uroku.

Składam Tobie szczere urodzinowe życzenia,

Aby się spełniły najskrytsze marzenia.

***

Niechaj los Tobie sprzyja, niosąc powodzenie,

idź przez życie z dobrocią w sercu,

otoczona ludźmi, których kochasz,

silna poczuciem bezpieczeństwa i szczęścia,

niech każdy obrót kalejdoskopu życia

przynosi Ci radość.

***

Radości w każdej sekundzie,

uśmiechu w każdej minucie,

pogody w każdej godzinie,

szczęścia przez cale życie.

***

Niech Ci słonko ciepło gra,

niech Twój uśmiech długo trwa,

nie trać swej wesołej minki,

bo dziś Twoje urodzinki!

***

Niech ten radosny dzień

na zawsze Twe troski odsunie w cień

i niech się śmieje do Ciebie świat,

blaskiem szczęśliwych i długich lat!

***

Są ludzie co potrafią

przekazać w serce

promyk słońca

dając nam uczucie te

że to życie nie jest złe.

***

Czasem jest to słowo miłe

myśl wysłana wraz z uśmiechem

co nam ciepło przekazuje

jak cichym oddechem..

***

Takie to szczere, proste życzenia

Ci ofiaruję w dniu Twego urodzenia:

Wiele uśmiechów, a mało żałości,

Długich lat życia w szczęśliwości,

Dobrego zdrowia i pomyślności,

Jak najmniej smutków, dużo radości,

Dużo przygód, morza wrażeń,

Moc słodyczy, nic goryczy

Tego Tobie... życzy!

***

Rośnij duża, dzielna, zdrowa,

W 100% procentach odlotowa.

Nie zaglądaj do kieliszka,

Bo ci będzie grała kiszka.

Teraz coś dla Twojej główki,

By nie było z niej makówki:

Śmiej się dużo, ucz się mało,

Na klasówkach ściągaj śmiało.

Bądź pomocna jak komputer,

Szybka jak japoński skuter.

Sympatyczna jak maskotka

i słodziutka jak szarlotka.

Te życzenia są dla Ciebie,

byś czuła się jak W SIÓDMYM NIEBIE!

***

Delikatnie przytul mnie,

ciepło prześlij choć myślami

i pocałuj czule tak,

niech rozbłyśnie marzeniami.

Jest ich przecież wiele w nas,

serce w sobie je schowało

czeka tylko na ten gest,

by jak struną w nim zagrało.

***

Dzień Urodzin się już zbliża,

Więc życzenia Tobie śle.

Aby wszystko się spełniło,

O czym marzysz o czym śnisz.

Gdy pogodne mijały sny,

Z głębi serca życzę Ci.

Dużo szczęścia i radości,

Dużo słońca wielu przygód.

***