Mszana Dolna. Zagórzańskie zdobienia dostępne dla każdego. Będą tak znane jak łowickie?

Mszana Dolna to stalica regionu zagórzańskiego. Nic więc dziwnego, że to właśnie władze gminy Mszana Dolna postanowiły zrobić wszystkim Zagórzanom, a także sympatykom tej góralskiej grupy etnograficznej niespodziankę. Zleciła opracowanie graficzne tradycyjnych dla Zagórzan zdobień, które są dla nich charakterystyczne. Zaczerpnięto je z tradycyjnych góralskich strojów damskich i męskich. Wybrane wzory zostały też potwierdzone w konsultacjach etnograficznych i są one autentyczne.

Sześć wzorów zostało zamieszczonych na stronie www.mszana.pl w niebieskiej zakładce Zagórzańskie Dziedziny/Zagórzańskie zdobienia. Stamtąd za darmo można pobrać grafiki w wersji do druku. Prezentują one m.in. parzenicę i latorózkę.