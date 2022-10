Limanowianie zaprezentują się na Jesiennym Festiwalu Teatralnym w Starym Sączu

Jak piszą organizatorzy Jesiennego Festiwalu Teatralnego spektakl, to „Czarna komedia filozoficzna, jeśli można by tak określić gatunek tego tekstu; opowieść o trzech zabawnych kobietach, striptizerkach, które śpiesząc się na kolejny występ do restauracji i nie chcąc zabić psa, który im wbiegł na drogę, uderzają w latarnię i giną w wypadku samochodowym. Trafiają w Zaświaty i czekają na Sąd Ostateczny. Trafia za nimi także pies, którego nikt tam nie chce. Podczas pobytu w poczekalni przed sądem odkrywają swoje lęki, fobie, wątpliwości, śmieszności, tajemnice życiowe, ale także walczą o psa, o uznanie jego godności i duszy. Zabawny (ale czasami też wzruszający) tekst J. A. Masłowskiego, opowiadający także historię miłosną, jaka się przydarza samotnym duszom – Aniołowi i jednej ze striptizerek, odczarowuje polskie tradycje mówienia o śmierci i życiu po śmierci, bawi się stereotypami, oswaja strach i przewraca nasze myślenie o tym, co potem…”