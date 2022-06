Limanowa. Zażyj chłodu w parku wodnym. Rusza letni sezon w Parku Miejskim

Wodny Plac Zabaw przy Parku Miejskim to atrakcje zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych. Na miejscu dostępna jest m.in. zjeżdżalnia, brodzik dla najmłodszych, boisko do siatkówki plażowej oraz specjalne miejsce do leżakowania. Korzystanie z obiektu jest bezpłatne.

Otwarta w ubiegłym roku inwestycja nad potokiem Jabłoneckim pochłonęła 16,5 mln zł, ale zmieniła to miejsce nie do poznania. Powstały tam trzy strefy: wspomnianej rekreacji wodnej, czynnej (jest tu: pumptrack, dwie siłownie zewnętrzne, plac zabaw, stoły do gry w tenisa i do gier planszowych, zespół trampolin, ścieżka zdrowia, ścieżka z tarasami widokowymi, psi park) oraz biernej, wyposażonej w drewniany taras z hamakami, metalową konstrukcję do leżenia, pole namiotowe, polanę piknikową, mini amfiteatr nad rozlewiskiem. Teren inwestycji wyposażono także w elementy małej architektury – altany sensoryczne, kręgi ogniskowe, kładki nad potokiem Jabłonieckim, ogród romantyczny oraz ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, leżaki, parasole ogrodowe w strefie rekreacji wodnej. W centralnej części parku wykonana została nowa posadzkowa fontanna, na terenie całego kompleksu – oświetlenie, a do lamp parkowych zamontowany został monitoring i nagłośnienie.