Kamienica. Puchar Polski Chearleeders. W szranki stanęło blisko 500 chearlederek. Zobacz zdjęcia z imprezy Tatiana Biela

Organizatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Cheerleaders i Polski Związek Sportowy Cheerleadingu, a współorganizatorem Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy arch. UG Kamienica Zobacz galerię (53 zdjęcia)

W ostatnią niedzielę Kamienica stała się stolicą polskiego chearleedingu. A to wszystko dzięki zawodom Pucharu Polski Chearleeders, który przyciągnął blisko 500 chearleaderek prezentujących widowiskowe akrobacje, układy taneczne i ewolucje. Wśród zawodniczek rywalizujących w Hali Widowiskowo - Sportowej były także dwie drużyny z Kamienicy. Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna „Diamenciki” w kategorii all girl level 3 junior młodszy, natomiast zespół Diamond Cheer w kategorii all girl level 4 junior uplasował się na drugim miejscu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.