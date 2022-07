Jadzia Nalepa, gwiazda show „Duże dzieci” TVP. Jak wygląda ulubienica Polaków występująca u boku Wojciecha Manna? Joanna Mrozek

Jadzia Nalepa z "Dużych dzieci" była gwiazdą i ulubienicą Polaków. Co słychać u dorosłej Jadwigi?

Pamiętacie małą Jadzię Nalepę z Łukowicy koło Nowego Sącza? W programie "Duże dzieci" emitowanym na antenie TVP od 2005 do 2008 roku, rezolutna sześciolatka jedną celną ripostą potrafiła zgasić samego Wojciecha Manna. Telewizyjne show, w którym to Jadzia bez wątpienia była największą gwiazdą spowodowało, że stała się ulubienicą Polaków. Od zakończenia programu minęło kilkanaście lat, co słychać u dorosłej już Jadzi Nalepy? Jak zmieniła się dziewczynka z charakterystyczną burzą loków i czym się teraz zajmuje? Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.