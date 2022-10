Gdzie na nordic walking do 34 km od Limanowej. Pomysły na odrobinę ruchu na powietrzu w weekend 15 - 16 października

Trasy nordic walking z Limanowej

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Limanowej. Sprawdź, czy ścieżka polecana przez innego użytkownika Traseo nadaje się również dla Ciebie.

Nim wyjdziesz, sprawdź, jaka jest prognoza pogody dla Limanowej.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 4,49 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 234 m

Suma podejść: 1 334 m

Suma zejść: 1 327 m

Amatorom nordic walking z Limanowej trasę poleca Flubi

Wycieczka piesza z dziećmi. Parking w Jaworkach (duży) i mniejszy 300 m dalej przy wejściu do wąwozu. Wejście do wąwozu bezpłatne. Na górze można coś zjeść (pani w bufecie raczej nie poleca) i zrobić dobie fotkę z góralem w delirce. Wyciąg krzesełkowy zjeżdża do szosy ok. kilometr od parkingu.

Nawiguj